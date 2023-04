Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zwei verletzte Fußgänger bei Verkehrsunfall

Mönchengladbach-Bonnenbroich, 14.04.2023, 14:34 Uhr, Bonnenbroicher Straße (ots)

Am frühen Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Bonnenbroicher Straße gerufen. Dort waren im Kreuzungsbereich zwei PKW miteinander kollidiert. Einer der PKW schleuderte dabei durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg und verletzte dort zwei weibliche Personen. Das Rettungsdienstpersonal der Feuerwehr stellte die Erstversorgung der beiden Frauen in jeweils einem Rettungswagen sicher bevor sich zusammen zwei Notärzte um die Verletzten kümmerten. Sie wurden anschließend zur weiteren Versorgung jeweils mit dem Rettungswagen in die Krankenhäuser Maria Hilf und Elisabeth transportiert. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel ab und stellte den Brandschutz sicher. Die Bonnenbroicher Straße blieb für die Dauer der Rettungsmaßnahmen gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rüstwagen der Feuer- und Rettungswache II (Holt), zwei Notärzte, drei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Branddirektor Dr. Marcus Hans

