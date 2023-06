Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Unfallflucht

Lippstadt (ots)

Am 9. Juni kam es gegen 17:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Sandstraße. Eine 50-jährige Frau aus Salzkotten befuhr mit ihrem Opel die Sandstraße in Richtung Lipperode. Zeitgleich fuhr eine Gruppe von etwa vier bis fünf Radfahrern hintereinander in Höhe der Unfallstelle vom nördlichen Gehweg auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Die 50-Jährige versuchte noch, ihren Pkw abzubremsen, kollidierte jedoch mit der zweiten Radfahrerin der Gruppe, so dass diese auf die Fahrbahn stürzte. Während die Pkw-Fahrerin die Polizei hinzurief, entfernte sich die Radgruppe samt der gestürzten Radfahrerin von der Unfallstelle in Richtung Hörste. Das Rad der gestürzten Jugendlichen verblieb an der Unfallstelle und wurde von der Polizei sichergestellt. Die verletzte Radfahrerin ist etwa 14 bis 15 Jahre alt und hat blonde Haare. Zur Unfallzeit trug sie eine helle Short und ein weißes Top. Zeugen, die Hinweise zu der Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

