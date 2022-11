POL-PDKO: Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrrädern der Marke Canyon

Polizeiinspektion Andernach (ots) - Am 31.10.2022 kam es zwischen 16:00 und 20:45 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Mülheim-Kärlich. Dabei wurden zwei geparkte Fahrzeuge in der Rübenacher Straße und ein weiteres Fahrzeug in der Ringstraße beschädigt. An allen drei Fahrzeugen wurde der Außenspiegel abgetreten bzw. massiv darauf eingewirkt. Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs mit Halloween ist ...

