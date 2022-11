Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mehrere Sachbeschädigungen und Verunreinigungen in der Halloween-Nacht im Bereich Bendorf

Bendorf (ots)

In der vergangenen Halloween-Nacht kam es in Bendorf/Rhein im Bereich Lohweg, Sayner Straße und Dr.-Otto-Siedlung zu mehreren Sachbeschädigungen und Verunreinigungen an Hauswänden und Pkws, die mittels Eierwürfen oder durch Aufsprühen schwarzer Farbe verursacht wurden. Durch Anwohner konnten in der Tatnacht mehrere Jugendliche beobachtet werden, die durch die Straßen zogen und sich über die Taten unterhielten. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Gesamtschadenssumme kann derzeit nicht beziffert werde. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, sich unter der Telefonnummer 02622-94020 oder per E-Mail unter pibendorf@polizei.rlp.de zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell