Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Streitigkeiten

Soest (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 20 Uhr am Soester Bahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Beim Eintreffen der Polizeibeamten entfernte sich ein 24-jähriger, derzeit in Möhnesee lebender Mann zunächst in Richtung Brüderstraße. Er konnte jedoch umgehend von den Beamten eingeholt werden. Er hatte mehrere Platzwunden am Kopf und wurde umgehend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Ein weiterer, derzeit in Soest lebender 18-Jähriger, der zuvor aus bislang ungeklärten Gründen mit dem 24-Jährigen in Streit geraten war, wurde ebenfalls bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzt. Auch er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes aufgenommen.(dk)

