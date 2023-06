POL-SO: Polizei führt Schwerpunkteinsatz durch

Soest (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 20 Uhr am Soester Bahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Beim Eintreffen der Polizeibeamten entfernte sich ein 24-jähriger, derzeit in Möhnesee lebender Mann zunächst in Richtung Brüderstraße. Er konnte jedoch umgehend von den Beamten eingeholt werden. Er hatte mehrere Platzwunden am Kopf und wurde umgehend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Ein weiterer, derzeit in ...

mehr