POL-PPMZ: Mainz - Schwerer Unfall auf Rheinallee - wer hatte Rot?

Mainz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 10:30 Uhr wurde eine Autofahrerin verletzt, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Der Fahrer eines schwarzen Mitsubishi Kombis befuhr die Rheinallee in Richtung Innenstadt und wollte in Höhe eines Fahrradgroßhändlers nach links in Richtung des Industriegebietes "Ingelheimer Aue" abbiegen. In der Gegenrichtung war zu diesem Zeitpunkt eine 41-jährige Fahrerin eines silbernen Opel Astra unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 41-Jährige erlitt dabei Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 75-jährige Fahrer des anderen Fahrzeuges blieb unverletzt. Beide Autos blieben erheblich beschädigt im Kreuzungsbereich liegen und mussten abgeschleppt werden. Hierzu musste die Straße 15 Minuten vollgesperrt werden. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe wurde ein Unternehmen beauftragt, die Straße zu reinigen. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung durch ein Spezialfahrzeug kam es bis ca. 12:30 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Eine zufällig seitlich fahrende Radfahrerin erlitt durch die unmittelbare Nähe zu dem Unfall einen Schock und wurde durch Rettungskräfte versorgt. Derzeit ist der genaue Unfallablauf noch Gegenstand der Ermittlungen. Insbesondere ist die Frage noch ungeklärt, welche Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt herrschte.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

