Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt - Linksabbieger biegt bei Rot ab - Unfall mit Straßenbahn

Mainz (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn kam es am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr, als der Fahrer des PKW sich an der falschen Ampel orientierte. Der 36-jährige Autofahrer stand zunächst an einer Ampel in der Geschwister-Scholl-Straße um nach links auf die Autobahn abzubiegen. Als für die geradeaus führenden Fahrstreifen in Richtung Hechtsheim die Ampel auf Grün umsprang, fuhr er nach derzeitigem Ermittlungsstand ebenfalls los, obwohl die Ampel für Linksabbieger, laut Zeugenaussagen, weiterhin rot zeigte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn, welche geradeaus in Richtung Hechtsheim fuhr. Durch den Unfall erlitt der Straßenbahnfahrer leichte Verletzungen. Es kam zu Einschränkungen des ÖPNV. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Den 36-jährigen Autofahrer erwartet ein Ermittlungsverfahrens wegen eines "Unfall mit Personenschaden". Das Missachten des Rotlichts stellt darüber hinaus bereits eine Ordnungswidrigkeit dar. Der Fahrer hätte hier schon mit einem Bußgeld in Höhe von 360,- EUR, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot zu rechnen, weil die Ampel länger als eine Sekunde Rot zeigte und es zu einem Verkehrsunfall kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell