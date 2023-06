Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt, Diebstahl von Geldbeutel in Supermarkt

Mainz-Innenstadt (ots)

Mittwoch, 31.05.2023, 11:50 Uhr

Am gestrigen Mittwochmittag kam es zum Diebstahl eines Geldbeutels in der Schusterstraße in Mainz. Eine 59-jährige Frau aus Neu-Isenburg befand sich beim Einkauf in einem Supermarkt, als ein bislang unbekannter Mann den Geldbeutel der Frau aus ihrer Handtasche nahm. Diese hing am Griff des Einkaufswagen, den die 59-Jährige lediglich kurze Zeit nicht im Blick hatte. Ihr Sohn, der sie begleitete, machte seine Mutter auf den Diebstahl aufmerksam, beide konnten jedoch lediglich den Täter aus dem Supermarkt flüchten sehen. Der Mann konnte wiefolgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 1,75 - 1,80m, normale Statur, weißes T-Shirt mit braunen Symbolen, dunkelblonde kurze Haare.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

