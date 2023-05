Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Laubenheim - Motorrad nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mainz-Laubenheim (ots)

Am gestrigen Dienstag Morgen gegen 07:00 Uhr musste eine Autofahrerin auf der Kreisstraße "Zur Laubenheimer Höhe" einem kreuzenden Motorrad ausweichen und kollidierte hierdurch mit einer Verkehrsinsel. Das Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der oder die bislang unbekannte Motorradfahrer/in flüchtete.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

