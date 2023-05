POL-PPMZ: Mülltonnenbrände in der Mainzer-Oberstadt, Zeugen gesucht

Nieder-Olm (ots) - Am 26.05.2023 gegen 14:15 Uhr befuhr ein 39-jähriger Autofahrer mit seinem blauen BMW die Pariser Straße in Nieder-Olm in Richtung Klein-Winternheim. In Höhe der Hausnummer 85 kam ihm ein silberner Minivan der Marke Mazda entgegen und touchierte seinen linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Mazda unerlaubt von der Unfallörtlich-keit. Der linke Außenspiegel des Mazda müsste ...

