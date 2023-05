Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und flüchtigen Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Mainz - Große Bleiche (ots)

Am Pfingstmontag, den 29.05.2023 um 10:45 Uhr, ereignete sich auf Höhe des Mainzer Landtags ein Verkehrsunfall an einem Zebrastreifen. Der Motorradfahrer befuhr hierbei die Große Bleiche in Fahrtrichtung Rheinstraße. Zeitgleich und ohne den Vorrang des durchgehenden Verkehrs zu gewähren, befuhr der Fahrradfahrer auf seinem Fahrrad den besagten Zebrastreifen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der Motorradfahrer stark abbremsen und stürzt dabei mit seinem Motorrad auf die linke Seite, wodurch er Verletzungen erlitt. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Amtsgericht fort.

Laut Zeugenaussage handelte es sich bei dem Fahrradfahrer um einen etwa 50-60 Jahre alten Mann mit gebräunter Haut und weißen, kurzen Haaren. Das Fahrrad wurde als unauffälliges Stadtrad beschrieben.

Grundsätzlich ist das Überfahren von Zebrastreifen mit dem Fahrrad gestattet. Dem durchgehenden Verkehr muss jedoch Vorrang gewährt werden. Fußgänger hingegen haben immer Vorrang. Hier ist der durchgehende Verkehr wartepflichtig und muss den Fußgängern das Überqueren der Straße ermöglichen. Gegen den noch unbekannten Fahrradfahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von einem Unfallort eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell