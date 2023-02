LPI-J: Vermisster Rentner

Jena (ots) - Gegen dreiviertel drei am Donnerstagmorgen meldete ein Zeuge eine brennende Mülltonne in der Friedrich-Schelling-Straße. Bei der Anfahrt der Beamten stellten diese auch eine brennende Mülltonne in der Lutherstraße fest. Noch bei der Sachverhaltsaufnahme sowie des Löschangriffs erging eine erneute Brandmeldung ein. In einem Buswartehäuschen am Magdelstieg hatten Unbekannte eine Stapel Tageszeitungen ...

mehr