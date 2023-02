Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vier Brände in knapp 25 Minuten

Jena (ots)

Gegen dreiviertel drei am Donnerstagmorgen meldete ein Zeuge eine brennende Mülltonne in der Friedrich-Schelling-Straße. Bei der Anfahrt der Beamten stellten diese auch eine brennende Mülltonne in der Lutherstraße fest. Noch bei der Sachverhaltsaufnahme sowie des Löschangriffs erging eine erneute Brandmeldung ein. In einem Buswartehäuschen am Magdelstieg hatten Unbekannte eine Stapel Tageszeitungen entzündet. Hier entstand ein Sachschaden von knapp 100,- Euro. kurz nach vier Uhr erfolgte abermals eine Meldung über eine brennende Mülltonne, diesmal in der Döbereinerstraße Ecke Forstweg. Ob alle vier Brandorte in Zusammenhang stehen, muss nunmehr ermittelt werden. Die Höhe des Gesamtschadens ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell