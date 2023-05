POL-PPMZ: Autokorsos im Stadtgebiet

Gau-Algesheim (ots) - Hohen Sachschaden verursachte am frühen Morgen ein Täter, als er in eine Tankstelle in der Rheinstraße einbrach. Heute Morgen gegen 3:30 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, dass eine Glaseingangstür der Tankstelle eingeschlagen war und eine Spitzhacke am Tatort lag. Durch eine weitere Zeugin konnte eine Personenbeschreibung an die alarmierten Polizeikräfte übermittelt werden. Der 17-Jährige ...

mehr