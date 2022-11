Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Handy genommen und bedroht

Mainz-Marienborn (ots)

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde einem 20-Jährigen Mann aus Mainz das Handy weggenommen und anschließend wurde er mit einem Messer bedroht.

Der 20-Jähriger Mainzer befand sich am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr in der Gustav-Schwalbach-Straße in Mainz-Marienborn unterwegs. Ein Mann sprach ihn an und fragte, ob er sich sein Telefon leihen dürfte, um zu telefonieren. Nachdem der junge Mann ihm das Handy ausgehändigt hatte, zückte der Täter unvermittelt ein Messer und bedrohte den 20-Jährigen damit. Der 20-Jährige Mainzer ergriff daraufhin die Flucht. An seiner Arbeitsstätte angekommen, offenbarte er sich einer Kollegin, welche daraufhin einen Notruf absetzte. Der Täter konnte durch die Polizei trotz intensiver Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Vermutlich folgte der Täter dem 20-Jährigen schon, als er aus der Straßenbahn ausstieg. Deshalb wurde die Videoaufzeichnung der Bahn gesichert und ist Teil der weiteren Ermittlung. Der Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben: männlich, ca. 1,80m groß und schlank, dunkelhäutig mit einem Tattoo in Form eines Schriftzuges unter dem Auge. Bekleidet war der Täter mit einer blauen Winterjacke und einer grauen Kapuze.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell