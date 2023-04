Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Bisher unbekannte Täter werfen mehrere Metallteile von Brücke auf Zug

Stendal (ots)

Am Montag, den 24. April 2023 informierte die Notfallleitstelle der Bahn aus Berlin gegen 19:45 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr auf der Strecke Stendal - Wittenberge. Kurz davor warfen bisher unbekannte Täter mehrere Metallteile, darunter ein Aluminiumrohr sowie Teile eines Wäscheständers von der Brücke in der Salzwedeler Straße auf einen durchfahrenden Personenzug. Der Triebfahrzeugführer musste eine Gefahrenbremsung einleiten und kam kurze Zeit später zum Stehen. Sofort alarmierte Einsatzkräfte des Bundespolizeirevieres Stendal verlegten umgehend zum Ereignisort. Die Bahnstrecke wurde für den nachfolgenden Zugverkehr zunächst gesperrt. Es konnten diverse Aluminiumrohre sicherstellt werden. Glücklicherweise blieben sowohl die circa 35 Reisenden im Zug, als auch der Lokführer selbst unverletzt. Schäden am Zug konnten ebenfalls nicht festgestellt werden. Der Lokführer sagte aus, dass er auf der Brücke drei Ju-gendliche gesehen hätte. Nähere Angaben konnte er allerdings nicht machen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Zug seine Fahrt gegen 20:25 Uhr fortsetzen und die Strecke wieder freigegeben werden. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nach Zeugen, die hierzu etwas beobachtet haben: Wer hat am 24. April 2023, gegen 19:30 Uhr Personen auf oder in der Nähe der genannten Brücke gesehen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell