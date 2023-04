Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Angriff auf Bundespolizisten nach Fußballspiel

Halle/S. (ots)

Nach der Fußballbegegnung des Halleschen FC gegen den VfL Osnabrück in den Abendstunden am Freitag, den 21. April 2023 kam es im Hauptbahnhof Halle/Saale gegen 22:10 Uhr zu verbalen Provokationen von Anhängern des Halleschen FC gegenüber einer kleinen Gruppe von Gästefans. So wurde unter anderem eine Musikbox sehr laut aufgedreht und Fangesänge angestimmt. Die zur Abreiseüberwachung eingesetzten Bundespolizisten trennten die beiden Fangruppierungen voneinander und versuchten deeskalierend auf sie einzuwirken. Sie wiesen den Inhaber der Musikbox an, diese auszuschalten. Da der Mann dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde dies durch einen Bundespolizisten getan. Wäh-rend der polizeilichen Maßnahme griff ein 33-Jähriger den Beamten an. Daraufhin musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dies wie-derum bemerkte eine 31-jährige Frau, stürzte sich ebenfalls auf die handelnden Einsatzkräfte und schrie hysterisch und lautstark herum. Auch dieser Angriff konnte abgewehrt werden. Die gefesselte Person wurde anschließend von der Gruppe separiert, wobei die Frau erneut versuchte, die polizeilichen Maßnahmen zu behindern. Unter anderem griff sie nach einem Bundespolizisten, was dieser ebenfalls abwehrte. Die beiden Deutschen erwartet jeweils eine Strafanzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte. Nach der Einsatzmaßnahme verlief die bahnseitige Abreise beider Fangruppierungen ohne weitere polizeilichen Vorkommnisse.

