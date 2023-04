Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 31-Jähriger kann Geldstrafe nicht begleichen - 110 Tage Gefängnis

Dessau-Roßlau, Berlin (ots)

Am Mittwoch, den 19. April 2023 wurde die Bundespolizei gegen 23:55 Uhr durch die Notfallleitstelle der Bahn über einen Reisenden in einem Regionalexpress auf der Strecke Berlin - Dessau informiert. Dieser verfügte über kein für die Fahrt erforderliches Zugticket und soll nach ersten Erkenntnissen zudem randaliert haben. Alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei begaben sich unverzüglich zum Ankunftsbahnsteig am Hauptbahnhof Dessau und nahmen sich dem Sachverhalt an. Es erfolgte, aufgrund fehlender Ausweisdokumente des Mannes, die Mitnahme zur Dienststelle zum Zwecke der zweifelsfreien Identitätsfeststellung. Nach Ermittlung seiner Personalien und Überprüfung dieser im polizeilichen Fahndungssystem wurde bekannt, dass der 31-Jährige per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wurde. Bereits im Februar 2019 wurde er wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen verurteilt. Lediglich 100 Euro seiner geforderten Geldstrafe beglich der Verurteilte und stellte sich, trotz ergangener Ladung, nicht dem Strafantritt. Folglich wurde im Juli vergangenen Jahres der Haftbefehl erlassen. Diesen eröffneten die Beamten den aus Syrien stammenden Mann. Den geforderten Geldbetrag von 1.100 Euro konnte der Gesucht nicht aufbringen und wurde in die Justizvollzugsanstalt Halle/Saale gebracht. Die Beamten setzten die ausschreibende Behörde über den vorerst neuen Aufenthaltsort des Mannes entsprechend in Kenntnis. Zudem erhält er eine weitere Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen.

