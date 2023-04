Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mutmaßliche Trickdiebe gestellt

Hannover, Magdeburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 23. April 2023 wurde die Bundespolizei in Magdeburg durch den Zugbegleiter eines Intercitys, welcher auf der Strecke Hannover - Magdeburg unterwegs war, über zwei Männer in-formiert, die keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnten. Zudem kontaktierte eine weitere Reisende den Zugbegleiter und gab an, dass diese beiden Männer beim Einstieg im Hauptbahnhof Hannover, auf Bahnsteig 9 versuchten, ihr den mitgeführten Koffer zu entwenden. Hierfür verwickelte sie einer der Männer in ein Gespräch und der andere griff nach ihrem Gepäckstück. Glücklicherweise bemerkte die 28-jährige Betroffene dies und sprach den Tatverdächtigen darauf an. Die beiden Männer ließen daraufhin von ihr sowie den Koffer ab und entfernten sich zunächst, bevor sie in den besagten Zug stiegen und durch die Geschädigte wiedererkannt wurden. Eine Streife der Bundespolizei stand bei Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Magdeburg bereit und übernahm sowohl die beiden Tatverdächtigen, als auch die Geschädigte. Diese gab ihre Aussage zu Protokoll und setzte ihre Fahrt fort. Der 29-jährige eritreische Staatsangehörige und der 33-jährige Deutsche wurden für alle strafprozessualen Maßnahmen zur Dienststelle mitgenommen. Gegen sie wurden jeweils Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls des Koffers sowie der Leistungserschleichung eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut darauf hin, dass Reisende ihr Gepäck nie aus den Augen lassen sollten. Wenn sie angerempelt oder angesprochen werden, sollten sie achtsam sein. Da dies ein Trick sein könnte, um an das Gepäck und/oder die Wertgegenstände zu gelangen. Im aktuellen Fall hat die Frau folgerichtig reagiert und die Tatverdächtigen konnten daraufhin gestellt werden.

