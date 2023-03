Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Unfallflucht durch Pkw-Fahrer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 18.03.2023, um 15:35 Uhr, ereignete sich in Kenzingen, Wiesenstraße, ein Verkehrsunfall, an welchem ein Pkw und ein Fahrradfahrer beteiligt waren. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Pkw unerlaubt von der Unfallstelle.

Wie die Ermittlungen des Polizeirevier Emmendingen ergaben, befuhr der Fahrradfahrer zuvor die Breitenfeldstraße von der Offenburger Straße herkommend in Richtung Wiesenstraße.

In der Wiesenstraße wurde der 56 Jahre alte Fahrradfahrer von einem Pkw überholt. Während des Überholvorganges kam es zur Berührung zwischen dem Radfahrer und dem Pkw, woraufhin der Fahrradfahrer zu Sturz kam und sich leichte Verletzungen am linken Zeigefinger zuzog. Am Fahrrad entstand Sachstand in bislang unbekannter Höhe.

Nach dem Unfall setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt unvermittelt fort und ließ den verletzten Radfahrer an Unfallstelle zurück.

Weitere Hinweise zum flüchtigen Pkw sind bislang nicht bekannt.

Zeugen welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell