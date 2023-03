Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg

Ortsteil Haslach -- Balkonbrand

Freiburg (ots)

Der Integrierten Leitstelle Freiburg wurde am Samstag, den 18.03.2023, gegen 03:30 Uhr der Brand eines Balkons in einem Mehrfamilienanwesen in der Bugginger Straße in Freiburg mitgeteilt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Freiburg waren schnell vor Ort und konnten den Brand des besagten Balkons im ersten Obergeschoss des Anwesens schnell löschen.

Personen wurden nicht verletzt - der entstandene Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf insgesamt etwa 20.000 Euro.

Die Wohnungen bleiben bewohnbar.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden beim Polizeirevier Freiburg-Süd bzw. Polizeiposten Weingarten geführt.

PP FR, FLZ / MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell