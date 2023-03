POL-FR: Erfolgreiche Sicherheitsübung im Europa-Park Stadion in Freiburg

Freiburg (ots) - Der Integrierten Leitstelle Freiburg wurde am Samstag, den 18.03.2023, gegen 03:30 Uhr der Brand eines Balkons in einem Mehrfamilienanwesen in der Bugginger Straße in Freiburg mitgeteilt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Freiburg waren schnell vor Ort und konnten den Brand des besagten Balkons im ersten Obergeschoss des Anwesens schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt - der entstandene ...

mehr