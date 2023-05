POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim - Diebstahl aus Tankstelle, Täter auf der Flucht festgenommen

Mainz-Oberstadt (ots) - Am langen Pfingstwochenende kam es zu zwei Mülltonnenbränden in der Mainzer-Oberstadt. Samstagmorgen gegen 00:40 Uhr und Montagmorgen gegen 03:30 Uhr konnten durch Anwohner brennende Mülltonnen in der Freiligrathstraße festgestellt werden. Die Mülltonnenbrände konnten durch Polizei und Feuerwehr gelöscht werden. Wer die Mülltonnen ...

