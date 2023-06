POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt; Kind steht alleine auf Fensterbank

Mainz (ots) - Zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn kam es am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr, als der Fahrer des PKW sich an der falschen Ampel orientierte. Der 36-jährige Autofahrer stand zunächst an einer Ampel in der Geschwister-Scholl-Straße um nach links auf die Autobahn abzubiegen. Als für die geradeaus führenden Fahrstreifen in Richtung ...

mehr