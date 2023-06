POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Soest (ots) - Am gestrigen Montag wurden zwei Ladendiebe in der Soester Innenstadt festgenommen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der Hansastraße beobachtete vier verdächtige Männer, die sich in dem Laden aufhielten. Einer der Männer nahm ein Kleid von einer Schaufensterpuppe, schnitt mit einer Schere das Sicherungsetikett ab und steckte das Kleid sowie eine Umhängetasche in einen ...

mehr