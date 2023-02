Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nummer 50, vom 19.02.2023

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Straftaten

Übach-Palenberg-Boscheln - Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Am 18.02.2023, um 13:10 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter, die Haustür, eines Einfamilienhauses an der Martin-Luther-Straße, aufzuhebeln. Bei diesem Versuch wurden die Täter durch eine Hausbewohnerin gestört und flüchteten darauf in Richtung der Carl-Alexander-Straße. Ein Täter wird als männlich, zirka 16 bis 20 Jahre alt, 160-170 cm groß, dunkle Haare, bekleidet mit weißer Oberbekleidung und einer dunklen Hose, beschrieben. Bei der zweiten Person soll es sich um eine Frau, zwischen 16 und 20 Jahren alt, handeln. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Sachbearbeitung.

Wegberg-Dalheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter gelangten durch Einschlagen einer Scheibe, an der rückwärtigen Gebäudeseite, in ein Einfamilienhaus, am Waldweg in Dalheim. Es wurde Schmuck und ein Fahrrad entwendet. Eine Spurensicherung erfolgte durch die Kriminalpolizei. Die Tat ereignete sich im Zeitraum, 10.02.2023, 19:00 Uhr bis 18.02.2023, 11:00 Uhr.

Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten

Wegberg-Klinkum - Fahrerin und Beifahrerin verletzen sich leicht

Am 18.02.2023, gegen 08.25 Uhr befuhr eine 20 Jahre alte Pkw Fahrerin aus Niederkrüchten die B 221 aus Niederkrüchten kommend in Fahrtrichtung Arsbeck. In einem Kurvenbereich rutscht sie mit ihrem Pkw in den linksseitigen Grünstreifen einen Hang hinunter und kommt in einem Graben zum Stillstand. Die Fahrerin und ihre 19 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Hückelhoven-Doveren - Frontalzusammenstoß mit vier verletzten Personen

Ein 37 Jahre alter Krefelder befuhr die Kreisstraße 8, von der Hückelhovener Straße kommend in Fahrtrichtung Doveren. Er gelangte nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. In diesem befanden sich die 33 Jahre alte Fahrerin und zwei weitere Insassen. Durch den Zusammenstoß wurde der Krefelder leicht verletzt. Die Fahrerin und eine Insassin wurden schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Ein weiterer Insasse wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße 8 komplett gesperrt. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr aufgenommen. Der Unfall ereignete sich, am 18.02.2023, um 15:55 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell