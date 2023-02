POL-HS: Polizeibericht Nummer 49, vom 18.02.2023

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Unbekannte gelangten in ein an der Meurerstraße abgestelltes Firmenfahrzeug und stahlen hieraus ein Portmonee mit Bargeld und Ausweisdokumenten sowie ein Paketscanner. Der Tatzeitraum lag zwischen Sonntag (12. Februar), 20 Uhr, und Montag (13. Februar), 11 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

