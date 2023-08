Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Vorfahrt missachtet - zwei Personen verletzt

Lippetal (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, befuhr eine 69-jährige Frau aus Unna mit ihrem Pkw die Straße Am Rott in Richtung Schloßstraße. An der Einmündung beabsichtigte sie nach rechts in die bevorrechtigte Schloßstraße abzubiegen. Hier missachtete sie die Vorfahrt eines 78-jährigen Taxifahrers aus Anröchte, welcher die Schloßstraße in östliche Richtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es beim Abbiegen zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Ein 83-jähriger Fahrgast des Taxis aus Anröchte und die Frau aus Unna wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Pkw der beiden Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro. (hn)

