POL-PPRP: Informationen der Polizei nach Gerüchten in sozialen Netzwerken

Ludwigshafen (ots) - Zwei Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch (19.07.2023, gegen 02:30 Uhr) in ein Cafe am Ludwigsplatz ein. Bereits am 17.07.2023 war es zu einem Einbruchsversuch in das Cafe gekommen (wir berichteten: https://s.rlp.de/sZnZL ). Es gelang den Tätern, Bargeld aus dem Kassenbereich zu stehlen. Die Täter trugen Jogginghosen und Kapuzenpullover. Sie haben die Tat oder die beiden Unbekannten beobachtet und können Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise ...

