Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Unfälle zwischen Straßenbahn und Auto

Ludwigshafen (ots)

Am 18.07.2023 kam es zunächst in der Rheingönheimer Straße gegen 13 Uhr zu einem Unfall, als eine 28-jährige Autofahrerin in die Wilhelminenstraße abbiegen wollte und dabei eine Straßenbahn übersah. Bei dem Unfall wurde weder die Autofahrerin noch Insassen der Bahn verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro. Kurze Zeit später, gegen 13:55 Uhr, kam es in der Wittelsbachstraße zu einem Unfall. Eine 39-jährige Autofahrerin hatte am rechten Fahrbahnrand geparkt, wobei ihre linke Fahrzeugseite in den Schienenbereich der Straßenbahn hineinragte. Da sich nach Angaben des Straßenbahnfahrers mehrere ältere Personen in seiner Bahn befanden, führte er keine Gefahrenbremsung durch, sondern nahm einen Streifschaden in Kauf. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand bei dem Unfall niemand.

Wir bitten Zeuginnen und Zeugen, insbesondere aber die Insassen der Straßenbahn, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

