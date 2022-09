Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub einer Handtasche

Ludwigshafen (ots)

Eine 86-jährige Frau bog am Montag, 19.09.2022 um ca. 14:00 Uhr fußläufig von der Buchenstraße in die Hochfeldstraße ab, als sich zwei bislang unbekannte Täter von Hinten näherten. Sie rempelten die Dame an und entrissen ihr die mitgeführte Handtasche. Dadurch fiel sie zu Boden und verletzte sich leicht an der Schulter. Die Täter flüchteten in Richtung Grundschule Niederfeld, beschreiben konnte sie die Geschädigte nicht näher. Ihre Handtasche fand sie wenige Meter entfernt auf dem Boden, der Geldbeutel mit Bargeld fehlt jedoch. Nach Angaben der Geschädigten standen Zeugen an der nahegelegenen Bushaltestelle, die den Vorfall möglicherweise beobachteten. Diese möchten sich bitte mit der Kriminalinspektion Ludwigshafen/ Rhein unter der Telefonnummer 0621/963-2773 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell