POL-PPRP: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Ludwigshafen (ots) - In dem Zeitraum vom 17.09.2022 bis 18.09.2022 brachen Unbekannte in neun Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Saarlandstraße ein. U.a. wurde ein Fernseher und Werkzeug gestohlen. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

