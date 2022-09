Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Androhung einer Straftat an Schule - Verursacher ermittelt

Frankenthal (ots)

Der Polizei lagen am Sonntag (18.09.2022) Hinweise vor, dass ein Schüler einer Schule in Frankenthal geäußert habe, dass es zu einer möglichen Gefahrenlage an einer Schule in Frankenthal kommen könnte. In einem öffentlichen Forum erkundigte sich der Schüler, wie man eine Amoktat an einer Schule begeht.

Der Schüler wurde von der Polizei bereits am Sonntag ermittelt. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrensituation. Ein Gefährderansprache wurde durchgeführt.

Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Schule oder für sonstige Einrichtungen in Frankenthal.

Es wurden Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen.

