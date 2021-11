Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: 150 Tage Gefängnisstrafe vollstreckt

Singen (ots)

Am Samstagabend (30. Oktober 2021) konnte die Bundespolizei einen gesuchten verurteilten Mann in Singen festnehmen.

Der slowakische Staatsangehörige wurde im Rahmen der intensivierten Fahndungsmaßnahmen durch Beamte der Bundespolizei am Bahnhof kontrolliert. Beim Abgleich der Personalien stellten die Bundespolizisten das Vorliegen eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Konstanz fest. Darüber hinaus war der Mann durch das Amtsgericht Singen sowie das Amtsgericht Ravensburg zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, jeweils aufgrund Hausfriedensbruchs.

Zum Haftbefehl: Nach vollstreckbarer Entscheidung des Amtsgerichts Singen aus September 2021 wurde der 51-Jährige wegen eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu einer Geldstrafe verurteilt. Dieser Zahlung war er bislang nicht nachgekommen. Zumal sein Aufenthalt bis dato unbekannt war, wurde er seit wenigen Wochen per Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Die geforderte Geldstrafe konnte er auch bei der Festnahme nicht begleichen und muss die 150-tägige Ersatzfreiheitsstrafe nunmehr in der Justizvollzugsanstalt Konstanz verbüßen. Die Aufenthaltsermittlungen wurden an die ausschreibenden Behörden übermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell