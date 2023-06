Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Brände im Erfurter Stadtgebiet

Erfurt (ots)

Gleich dreimal mussten Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch in Erfurt zu Bränden ausrücken. In der Iderhoffstraße entzündete sich in den Abendstunden eine Hecke neben einem Garagenkomplex. Durch die anhaltende Trockenheit griff das Feuer rasch auf ein angrenzendes, bewachsenes Grundstück über und setzte dort eine Fläche von etwa 50 Quadratmeter in Brand. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Mittwochnacht kurz nach 03:00 Uhr kam es in der Straße Rottenbacher Weg zu einem Brand in einem Verteilerkasten. Hier wurde das Feuer nach ersten Ermittlungen vorsätzlich gelegt. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt. Kurze Zeit später setzten Unbekannte im Seidelbastweg ein mobiles Toilettenhäuschen in Brand. Dabei entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro. Auch hier geht die Polizei von einer vorsätzlichen Tat aus. In allen drei Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet. (DS)

