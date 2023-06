LPI-EF: Kellereinbrecher verursachen hohen Schaden

Erfurt (ots) - Leichtes Spiel hatten Einbrecher am Dienstag in Erfurt. Am helllichten Tag gelangten die Täter durch ein offenes Garagentor in den Garten und anschließend durch eine Wintergartentür in ein Einfamilienhaus. Dort stahlen sie u. a. eine Handtasche, eine Spardose, Gutscheine und Werkzeug im Wert von über 300 Euro. Die Polizei rät: Schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab, wenn Sie das Haus verlassen. ...

mehr