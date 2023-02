POL-DA: Viernheim: Einbruch in Bäckerei-Filiale

Viernheim (ots) - Zum Büro einer Werkstatt in der Industriestraße verschafften sich Kriminelle in der Nacht zum Samstag (04.02.) gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Ihnen fiel dabei Geld in die Hände. Außerdem hinterließen die Einbrecher einen Schaden von mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) unter 06252 706-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: ...

