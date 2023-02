POL-DA: Viernheim: In Autowerkstatt eingebrochen

Bischofsheim (ots) - Noch ist unbekannt, wie Einbrecher am Samstagnachmittag (04.02.) in der Zeit von 14:30 - 19:00 Uhr in eine Wohnung in der Breslauer Straße gelangen konnten. Jedenfalls konnten die ungebetenen Besucher hierbei Geld und Schmuck entwenden. Das zuständige Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim nimmt Hinweise unter 06142 696-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Klappacher ...

