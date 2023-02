POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Auto aus Tiefgarage entwendet

Darmstadt (ots) - Auf ein Einfamilienhaus in der Leo-Tolstoi-Straße hatten es ungebetene Besucher am Freitag (3.2.) abgesehen. Als sie gegen 18.30 Uhr versuchten gewaltsam in die Räume zu gelangen, löste der Alarm aus und schlug die Täter glücklicherweise in die Flucht. Zurück blieb ein geschätzter Schaden ...

mehr