Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Werkzeuge im Wert von 5000 Euro aus Fahrzeug entwendet

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein am Gundhof geparkter Transporter geriet zwischen Samstagmorgen (04.02.) bis Sonntagabend (05.02.) ins Visier von Kriminellen. Auf unbekannte Weise gelangten die Täter in das Fahrzeug und entwendeten die hochwertigen Werkzeuge. Wer auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter 06142 696-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu wenden.

