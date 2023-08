Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Zwei Wohnungseinbrüche - Polizei bittet um Hinweise

Kreis Viersen (ots)

Zwischen dem 30.07.2023 und dem 01.08.2023 hat es zwei Wohnungseinbrüche im Kreis Viersen gegeben. Zum einen verschafften sich bislang unbekannte Tatverdächtige zwischen dem 30.07.2023, 14.00 Uhr und dem 01.08.2023, 16.00 Uhr Zugang zu einer Wohnung auf der Bunsenstraße in Viersen. Die Unbekannten verschafften sich vermutlich Zugang, indem sie ein Fenster aufhebelten. Ob etwas entwendet wurde ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht klar. Zum anderen hebelten Unbekannte vermutlich die Terrassentüre eines Einfamilienhauses auf der Beethovenstraße in Brüggen am 01.08.2023 zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr auf. Die Tatverdächtigen durchwühlten mehrere Räume und entwendeten nach aktuellem Stand Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. In beiden Fällen hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen und bittet im Zuge dessen um Hinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162 / 377-0. / AM (742)

