Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Alleinunfall - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Am 01.08.2023 hat es gegen 16.15 Uhr einen Alleinunfall mit einem Pedelec-Fahrer gegeben. Ein 59-jähriger Nettetaler fuhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Dülkener Straße / Lobbericher Straße und beabsichtigte in den dortigen Kreisverkehr einzufahren. Hierbei lenkte der 59-Jährige sein Pedelec vermutlich zu stark ein und verlor daraufhin die Kontrolle. Auf Grund dessen stürzte der Nettetaler von seinem Rad auf die Fahrbahn, ohne Fremdeinwirkungen. Der 59-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein eine Unfallklinik gebracht werden. / AM (741)

