POL-VIE: Kreis Viersen: Zwei Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Kempen (ots) - Am Montag, 31.07.23 wurde gegen 20:00 Uhr auf einem Spielplatz an der Paul-Ehrlich-Straße in Kempen ein Feuer gelegt. Bislang unbekannte Täter zündeten in einer Holz-Spielhütte Papier und mehrere Dosen Haarspray an. Eine der Dosen platzte durch die Hitze und an der Hütte entstand Sachschaden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die ...

mehr