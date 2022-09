Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Wohnungseinbruchsdiebstahl gesucht - hochwertiger Sportwagen entwendet

Worbis (ots)

Am Abend des 24. Septembers verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 22.25 Uhr und 23.15 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus Am Rottersberg in Worbis. Das Haus wurde durch die Täter nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei wurde ein originaler Fahrzeugschlüssel aufgefunden. Anschließend wurde ein hochwertiger grauer Mercedes-Benz des Typs AMG GT63 S E-Performance mit dem originalen amtlichen Kennzeichen WBS-TB 1 vom Grundstück entwendet. Mit dem Beutegut entfernten sich dann die Täter aus Worbis. Diese manipulierten vermutlich die fahrzeuginternen Ortungssysteme, sodass als letzter Standort eine Position im Bereich Hettstedt/Aschersleben ermittelt werden konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die zur Tatzeit, aber auch schon bereits vor der Tat, auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Rottersberg wahrgenommen haben. Aufgrund der vorliegenden GPS-Daten kann angenommen werden, dass das Fahrzeug möglicherweise nach Osteuropa verbracht worden ist. Wem fiel ein solcher grauer Sportwagen unter Umständen auf der Autobahn auf? Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Nummer 03631-960 zu melden.

