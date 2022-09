Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nackt in der Öffentlichkeit unterwegs

Nordhausen (ots)

Den Witterungsverhältnissen war die Bekleidung eines Mannes am Dienstag gegen 17:00 Uhr im Bereich der Nordhäuser Innenstadt nicht wirklich angepasst. Außer einer Mund-Nasen-Bedeckung trug der Mann nämlich nichts weiter am Leib. Dieses untypische Verhalten beunruhigte die Beobachter, welche nachfolgend die Polizei informierten. Als der Nackte durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden konnte, wurde durch diese eine entsprechende medizinische Versorgung organisierten. Es wurde festgestellt, dass der Mann sich zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch in Behandlung im Krankenhaus befinden sollte. Kurze Zeit später fand der Herr sich im warmen trockenen Krankenhaus wieder.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell