Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Menterode (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 17 Uhr zwischen Menterode und Windeberg. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein Pkw mit Anhänger die Strecke. Hinter ihm befand sich ein roter Mitsubishi mit noch unbekanntem Fahrer. Der Fahrer des Mitsubishis beabsichtigte den vor ihm fahrenden Pkw mit Anhänger zu überholen und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Dadurch musste ihm ein 21-jähriger Fahrer eines VW ausweichen und überfuhr einen Leitpfosten am Fahrbahnrand. Hierbei wurde der VW beschädigt. Danach setzte ein 38-jähriger Audifahrer hinter dem Anhänger zum Überholen an. Dieser prallte gegen den VW, welcher zu diesem Zeitpunkt zurück auf die Fahrbahn fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Der rote Mitsubishi setzte unbehelligt seine Fahrt fort und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Gegen ihn wird nun polizeilich ermittelt. Glück im Unglück hatten alle Beteiligten, da niemand verletzt worden ist.

