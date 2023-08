Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Haarspraydosen auf Spielplatz angezündet - Spielhütte beschädigt

Kempen (ots)

Am Montag, 31.07.23 wurde gegen 20:00 Uhr auf einem Spielplatz an der Paul-Ehrlich-Straße in Kempen ein Feuer gelegt. Bislang unbekannte Täter zündeten in einer Holz-Spielhütte Papier und mehrere Dosen Haarspray an. Eine der Dosen platzte durch die Hitze und an der Hütte entstand Sachschaden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 02162 / 377-0 bei der Kriminalpolizei zu melden. /tk (736)

