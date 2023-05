Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 10 Euro Beute - 17-Jähriger und 14-Jährige begehen räuberischen Diebstahl

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

25.05.2023, 18.35 Uhr

Um ihr Diebesgut im Wert von 10 Euro in ihrem Besitz zu halten haben zwei Jugendliche am Donnerstagabend in einem Einkaufscenter in der Porschestraße unter anderem einen räuberischen Diebstahl begangen.

Es war gegen 18.35 Uhr, als ein Angestellter eines Lebensmittelmarktes die beiden Jugendlichen dabei beobachtete, wie sie Süßigkeiten und etwas Obst in ihre Taschen steckten und ohne die Ware zu bezahlen, den Markt verließen.

Der Angestellte informierte einen Kollegen und beide folgten den Jugendlichen.

In der Folge stoppten die beiden Angestellten die Jugendlichen und sprachen sie auf den Diebstahl an.

Während der 17-Jährige wild gestikulierend herumschrie, schlug die 14-Jährige einem der Angestellten plötzlich mit der Faust ins Gesicht, riss sich los und flüchtete mit ihrem Begleiter aus dem Einkaufszentrum.

Dabei verlor sie ihr Mobiltelefon, aus welchem die Beamten ermitteln konnten wer die 14-Jährige und wo sie aufzufinden war.

Schließlich klingelten wenig später die Beamten an der Wohnungstür und trafen die 14-Jährige sowie ihren 17 Jahre alten Begleiter in der Wohnung an.

Bei der anschließenden Befragung der Jugendlichen zeigte sich die 14-Jährige wenig einsichtig, schrie herum und beleidigte die eingesetzten Beamten.

Der 17 Jahre alte Begleiter schien nicht weniger einsichtig und verhielt sich ebenfalls unkooperativ. Bei ihm entdeckten die Beamten in einer mitgeführten Reisetasche diverse Parfüm-Flakons in Originalverpackung, für die der 17-Jährige keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Da hier der Verdacht bestand, dass die Parfüms aus diversen Diebstählen stammen, wurden sie durch die Ermittler sichergestellt.

In der Folge wurde der 17-Jährige in die Obhut des Jugendamts der Stadt Wolfsburg unterstellt und die 14-Jährige ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Beide erwarten nun Verfahren wegen räuberischen Diebstahls und Beleidigung.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell