POL-WOB: Einbruch in Arzt- und Physiopraxis - Zeugen gesucht

Wolfsburg, OT Detmerode, Detmeroder Markt 24.05.2023, 18.00 Uhr - 25.05.2023, 05.30 Uhr

Wolfsburg, OT Detmerode, Detmeroder Markt 24.05.2023, 11.40 Uhr - 25.05.2023, 07.35 Uhr

Zu einem versuchten Einbruch in ein Ärztehaus und einen vollendeten Einbruch in eine Physiopraxis kam es in der Nacht zum Donnerstag im Einkaufszentrum in Detmerode.

Zwischen Mittwochabend 18.00 Uhr und Donnerstagmorgen 05.30 Uhr versuchten Unbekannte in das Geschäftshaus einzudringen, welches drei Arztpraxen beherbergt.

Die Täter versuchten dabei mit massiver Gewalt die Eingangstür zum Gebäudekomplex zu öffnen. Doch die Zugangstür hielt ihren Versuchen stand und konnte somit nicht überwunden werden.

Zwischen Mittwochmorgen 11.40 Uhr und Donnerstagmorgen 07.35 Uhr hatten die Täter bei einer Physiopraxis in dem Einkaufszentrum am Detmeroder Markt mehr Erfolg.

Sie begaben sich an die zur J.-F.-Kennedy-Allee gelegenen Gebäudeseite und öffneten hier gewaltsam ein Fenster, durch welches sie in die Praxisräume einstiegen. Hier entwendeten sie die Kaffeekasse der Mitarbeiter, sowie einen geringen Bargeldbetrag und verließen anschließend den Ort des Geschehens.

Bereits am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Einbrüchen in das Kirchenzentrum an der J.-F.-Kennedy-Allee. Auch hier gingen die Täter mit brachialer Gewalt vor und hinterließen jede Menge Sachschaden (wir berichteten).

Die Polizei kann hierbei einen Tatzusammenhang zwischen den Taten nicht ausschließen.

Die Beamten hoffen darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0

